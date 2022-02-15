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Канада предоставит Украине кредит на 400 миллионов долларов

Вторник, 15 февраля 2022, 09:25
 
Anatoliy Cherkasov/NurPhoto via Getty Images

Канада предоставит Украине кредит - 393 млн долларов США - и летальное оружие.

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд в "Укринформ"; премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которого цитирует Reuters

Детали: Канада предоставит летальное оборудование и боеприпасы на 6,1 млн долларов США. Это "автоматы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и другое оборудование".

Прямая речь Трюдо: "В свете серьезности ситуации и после разговоров с нашими украинскими партнерами я одобрил предоставление летального снаряжения и боеприпасов на сумму 7,8 миллионов канадских долларов...

Цель этой поддержки со стороны Канады и других наших партнеров – отвадить Россию от продолжения агрессии в отношении Украины".

Что предшествовало:

В конце января Канада пообещала предоставить правительству Украины кредит до 120 млн долларов, чтобы поддержать экономическую устойчивость Украины.

Кроме того, 5 февраля Канада направила в Украину транспортный самолет с военной помощью. Она состоит из средств индивидуальной защиты, средств перевозки грузов, средств ведения наблюдения и разведывательного оборудования.

Украинская правда

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Канада кредит

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