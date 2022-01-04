Все разделы
Укр / Рус

В правительстве рассказали, что будет происходить с соглашением о "промбезвизе" в 2022 году

Вторник, 4 января 2022, 12:45
 
Фото: eu-ua.org

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала о своих ожиданиях по соглашению о так называемом "промышленном безвизе" с Евросоюзом.

Об этом она рассказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, летом текущего года будет завершаться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения, и после их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

"Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРI, какой бы я устанавливала на 2022 год – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению", – заявила вице-премьер.

На уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в 2022 году, Стефанишина ответила отрицательно.

"Я предлагаю вернуться к этому вопросу поближе к лету 2022 года, тогда смогу назвать конкретные даты", - сказала она.

Напомним, соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента Евросоюза), который может получить этот сертификат.

Уже сейчас есть договоренность об отраслях-первопроходцах, которые присоединятся к "промбезвизу". Это низковольтное оборудование, электромагнитная совместимость, машины и оборудование, работающие под давлением.

Читайте больше в интервью Ольга Стефанишина: Такого масштабного пересмотра соглашения с ЕС не знала ни одна другая страна

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Украина ЕС промышленность

powered by lun.ua
Материалы по теме
Импорт игристых вин в Украину за год вырос на 44% 30 декабря 2021, 13:10
Кабмин продлил на год спецпошлины на импорт ряда энергоресурсов из России 29 декабря 2021, 16:05
Путин считает, что Украина выиграла бы от запуска "Северного потока-2" 24 декабря 2021, 16:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!