Гривня на закрытии межбанка укрепилась
31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,37 – 28,39 гривни;
Евро – 31,74 – 31,76 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,29 – 28,58 гривни. Евро покупают по 31,55 гривни, продают по 31,98 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,26 – 28,40 гривни, евро – 31,61 – 31,85 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 31 января на уровне 28,78 гривни.
31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,68 – 28,70 гривни.
28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни. Курс снижался с понедельника и 27 января пересек отметку в 29 гривен за доллар.
28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,68 – 28,70 гривни.
Несмотря на снижение стоимости украинских активов, ситуация на валютном рынке остается контролируемой – регулятор не рассматривает никакие валютные ограничения.
Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.
Экономическая правда
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