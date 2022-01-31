Гривня на закрытии межбанка укрепилась

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31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,37 – 28,39 гривни;

Евро – 31,74 – 31,76 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,29 – 28,58 гривни. Евро покупают по 31,55 гривни, продают по 31,98 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,26 – 28,40 гривни, евро – 31,61 – 31,85 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 31 января на уровне 28,78 гривни.

31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,68 – 28,70 гривни.

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,90 – 28,92 гривни. Курс снижался с понедельника и 27 января пересек отметку в 29 гривен за доллар.

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,68 – 28,70 гривни.

Несмотря на снижение стоимости украинских активов, ситуация на валютном рынке остается контролируемой – регулятор не рассматривает никакие валютные ограничения.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

Экономическая правда