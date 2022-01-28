UniCredit отказался от планов купить один из крупнейших банков РФ – боится санкций

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Итальянский банк UniCredit оставил планы покупки одного из крупнейших госбанков России Открытие из-за угрозы санкций против РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

Ранее UniCredit заинтересовался Открытием, чтобы повысить прибыль банка. Но, учитывая геополитические факторы, решил отказаться от таких планов, сообщил исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель.

Напомним, что UniCredit является одним из европейских банков, чей капитал больше всего зависит от России. В четверг Европейский банк обратился к таким финучреждениям с просьбой подготовиться к возможным международным санкциям в случае, если РФ совершит полномасштабное вторжение в Украину.

РФ национализировала Открытие в 2017 году и сейчас планирует его выход на IPO

Напоминаем:

Европейский центральный банк попросил у банков план действий на случай санкций на Россию, в частности отключение от системы Swift.

Согласно исследованию JPMorgan, SocGen имеет самый большой финансовый риск по отношению к России среди всех европейских банков с 2,6 млрд евро. Австрийский Raiffeisen имеет 1,9 млрд евро, а UniCredit – 1,4 млрд евро.

Экономическая правда