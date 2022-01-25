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Протесты ФЛП: пострадали более двух десятков человек

Вторник, 25 января 2022, 20:56
 
фото укрінформ

В полиции заявляют, что в результате протестов 25 января движения "SaveФОП" под стенами Верховной Рады травмировались 18 полицейских и 3 митингующих.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Детали: В полиции сообщили, что по факту столкновений митингующих с правоохранителями, в полиции начали два уголовных производства: одно по уголовной статье о хулиганстве, второе – за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительных органов.

Предыстория:

  • Утром 25 января в правительственном квартале Киева полиции пришлось частично перекрывать улицы из-за протестов движения "SaveФОП". Журналисты сообщали, что на мероприятии присутствует около 600 человек.
  • Впоследствии некоторые митингующие начали стычки с полицейскими и сопротивлялись задержанию. СМИ сообщали о приблизительно 5 задержанных.
  • Протестующие пытались пробиться через границу полицейских и зайти в здание парламента. Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих, на что некоторые протестующие брызгали в ответ газовыми баллончиками. Протесты утихли после 17:00, однако организаторы планируют возобновить митинг в 9 утра 26 января.

Украинская правда



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ФЛП

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