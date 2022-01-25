США готовят новые санкции против РФ на случай вторжения: ударят по технологиям

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность контроля над экспортом полупроводников, чтобы нанести ущерб российской промышленности в случае вторжения России в Украину.

Источник: высокопоставленный чиновник администрации Байдена в комментарии CBS News

Детали: Администрация Байдена может использовать запрет на экспорт товаров прямого зарубежного производства, чтобы лишить Россию полупроводниковых технологий, поскольку практически все полупроводники разрабатываются с использованием американского программного обеспечения и деталей.

В частности, США сотрудничают с европейскими и азиатскими партнерами, чтобы разработать правило, которое исключит основные компоненты из отраслей, необходимых президенту России Владимиру Путину для роста российской экономики, таких как искусственный интеллект и аэрокосмическая отрасль.

Отмечается, что меры экспортного контроля будут выходить за рамки жесткого пакета санкций, которые США подготовили к введению в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

В прошлом году США ввели подобные санкции против китайской компании Huawei и их годовой доход резко упал.

Предыстория:

В конце декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена негласно позволила предоставить Украине дополнительные 200 миллионов долларов в поддержку оборонной сферы.

По состоянию на 24 января 2022 года Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности порядка 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

Украинская правда