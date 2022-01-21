Новости 21 января: дефолт государственной корпорации, падение акций на Волл-Стрит

О фондовом рынке. 20 января акции мировых компаний начали активно терять свою рыночную стоимость, и продолжили падение на следующий день – все из-за инфляции.

О Bitcoin. Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin 21 января упала до 38 536 долларов – самое низкое значение с начала августа 2021 года.

О ГПЗКУ. Государственная продовольственно-зерновая корпорация может оплатить только 9% требуемой суммы выплаты по китайскому кредиту, что означает ее дефолт.

О Приватбанке. Минюст США в четвертый раз обратился в суд по поводу возможного вывода Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым средств из Приватбанка с требованиями на 6 млн долларов.

Об МВФ. Международный валютный фонд создает фонд в 50 млрд долларов, который будет кредитовать страны с низким и средним доходом для борьбы с климатическими изменениями. Средства может получить и Украина.

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