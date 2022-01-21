Рада планирует рассмотреть законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним" в четверг

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Верховная Рада вынесет в четверг, 27 января, на голосование в первом чтении четыре законопроекта об экономическом паспорте.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Так, 27 января ВР планирует рассмотреть четыре законопроекта, касающихся "экономического паспорта".

А именно будут голосовать документ №6394, касающийся непосредственно экономического паспорта, а также соответствующие изменения в Бюджетный, Налоговый и Уголовный кодекс №6395-6397.

Неделя 24-28 января является первой пленарной неделей ВРУ в 2022 году.

Больше о том, кто получит деньги, откуда их возьмут и хватит ли денег на программу, читайте в статье Экономической правды: Поколение Зе: рожденные при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Напоминаем:

Налоговый комитет Верховной Рады на заседании 20 января рекомендовал парламентариям поддержать законопроект об экономическом паспорте за основу.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о введении экономического паспорта.

Предлагается, что совершеннолетние украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года, получат более 620 тысяч гривен каждый.

Кроме того, что нужно родиться позже в 2019 году, необходимо выполнить еще два условия: иметь украинское гражданство и проживать на территории Украины в течение последних 5 лет.

Из бюджета деньги будут перечисляться в Фонд будущих поколений, который должен начать копить деньги с 2023 года. Он будет наполняться средствами, получаемыми государством от рентной платы.

В команде власти ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).

Экономическая правда