TikTok тестирует функцию платных подписок

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Соцсеть TikTok тестирует новую функцию, которая позволит авторам взимать плату за подписку на свой контент.

Об этом пишет The Information со ссылкой на представителя соцсети.

Представитель TikTok отказался раскрыть дополнительные подробности.

Как напоминает издание, в настоящее время у TikTok есть функция, позволяющая пользователям отправлять виртуальные подарки авторам, которые они могут конвертировать в реальные деньги.

Напоминаем:

Ранее Instagram запустил пробную версию службы подписки, позволяющую пользователям платить за дополнительный контент от авторов соцсети.

Пока функция платной подписки доступна 10 создателям контента в США.

Создатели могут выбрать ценовую категорию для подписки в зависимости от количества эксклюзивных постов (всего их восемь с диапазоном цен от 0,99 до 99,99 долларов в месяц.

Экономическая правда