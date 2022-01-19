Все разделы
Укр / Рус

Для 14 победителей Олимпиады и Паралимпиады назначили стипендии

Среда, 19 января 2022, 13:14
 
getty images

Правительство назначило стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, прекративших свою карьеру.

Об этом говорится в документах на заседание Кабинета министров 19 января.

Стипендии назначены с целью отметить чемпионов и призеров соревнований наивысшего мирового уровня, которые прекратили свою карьеру, проживают в Украине и не соревновались за другое государство.

Всего правительство назначило 14 стипендий, на которые потратит 1,3 млн. грн. в 2022 году. Для семи чемпионов сумма стипендии составит 4 прожиточных минимума (9 924 грн), для одного серебряного призера – 3,5 прожиточных минимума (8 683,5 грн).

Еще шесть бронзовых призеров ежемесячно будут получать 7443 грн, или 3 прожиточных минимума.

Среди чемпионов и призеров, которые получат стипендии, есть участники и участницы XXII и ХХІІІ летних Дефлимпийских игр; XII, XIII, XIV и XV летних Паралимпийских игр; XXVIII, XXIX, ХХХ, летних и XVI зимних Олимпийских игр.

Напоминаем:

Кабмин выплатит денежные вознаграждения 25 украинским олимпийцам, занявшим 4-6 места на летней Олимпиаде в Токио.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Олимпиада

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинским спортсменам за победы на Олимпиаде и Паралимпиаде выплатили полмиллиарда 13 октября 2021, 19:15
Украинским олимпийцам выплатят почти $2 миллиона призовых 10 августа 2021, 12:55
Акции связанных со скейтбордингом японских компаний выросли после победы хозяев на Играх 26 июля 2021, 16:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!