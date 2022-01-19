Для 14 победителей Олимпиады и Паралимпиады назначили стипендии
Правительство назначило стипендии чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр, прекративших свою карьеру.
Об этом говорится в документах на заседание Кабинета министров 19 января.
Стипендии назначены с целью отметить чемпионов и призеров соревнований наивысшего мирового уровня, которые прекратили свою карьеру, проживают в Украине и не соревновались за другое государство.
Всего правительство назначило 14 стипендий, на которые потратит 1,3 млн. грн. в 2022 году. Для семи чемпионов сумма стипендии составит 4 прожиточных минимума (9 924 грн), для одного серебряного призера – 3,5 прожиточных минимума (8 683,5 грн).
Еще шесть бронзовых призеров ежемесячно будут получать 7443 грн, или 3 прожиточных минимума.
Среди чемпионов и призеров, которые получат стипендии, есть участники и участницы XXII и ХХІІІ летних Дефлимпийских игр; XII, XIII, XIV и XV летних Паралимпийских игр; XXVIII, XXIX, ХХХ, летних и XVI зимних Олимпийских игр.
Напоминаем:
Кабмин выплатит денежные вознаграждения 25 украинским олимпийцам, занявшим 4-6 места на летней Олимпиаде в Токио.
Экономическая правда
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