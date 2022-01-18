Гривня на закрытии межбанка окрепла к евро, но ослабла к доллару

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18 января котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,37 – 28,39 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,37 – 28,39 гривни;

Евро – 32,24 – 32,26 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,26 – 28,54 гривни. Евро покупают по 32,10 гривни, продают по 32,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,33 – 28,46 гривни, евро – 32,23 – 32,37 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 17 копеек, установив его на 18 января на уровне 28,12 гривни.

18 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,26 – 28,28 гривни.

Главной причиной возникновения перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка, говорят в НБУ.

Экономическая правда