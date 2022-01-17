Новости 17 января: падение евробондов, последствия кибератаки, решение по "Мисто Банку"

О евробондах. Котировки украинских облигаций внешнего госзайма продолжили значительно падать третий день на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

О последствиях кибератаки. В результате сбоя в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) оформление электронных полисов автогражданки временно остановлено.

Утром 17 января хакеры атаковали форум Prozorro Infobox, но атака не отразилась на работе системы закупок Prozorro.

Почти все сайты, пострадавшие от кибератаки на государственные информационные ресурсы в ночь на пятницу, возобновили работу.

О "Мисто Банке". Окружной админсуд г. Киева отменил решение Национального банка по ликвидации "Мисто Банка" Ивана Фурсина.

Национальный банк будет обжаловать в апелляции решение Окружного админсуда г. Киева об отмене решения о ликвидации "Мисто Банка" Ивана Фурсина.

О SWIFT. США и ЕС больше не рассматривают вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае усиления агрессии против Украины.

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Двузначная инфляция и обвал лиры: как Эрдоган "сломал" турецкую экономику

Для привлечения инвестиций турецкий лидер проводит масштабный экономический опыт. В чем его суть и как Турция страдает от последствий такой политики? (укр)