Цены на нефть растут четвертую неделю подряд

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Котировки нефти 14 января растут четвертую неделю подряд на фоне ограничения предложения на рынке и слабого доллара.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 85 центов (+1%) до максимума в 85,32 доллара за баррель в 11:55 по Киеву. Это самые высокие показатели с октября.

Рост на 58 центов (+0,7%) до 82,70 доллара произошел также на котировках нефти West Texas Intermediate (WTI).

Цены растут на фоне падения доллара до наибольшего недельного падения за год, что делает нефть более доступной для держателей других валют.

Отдельные банки прогнозируют, что цены на нефть составят 100 долларов за баррель в этом году. При этом ожидается, что спрос будет превышать предложение. В частности – из-за ограничения поставок странами ОПЕК+, которые в настоящее время удержат около 3 млн баррелей в сутки.

Цены сдерживает информация о том, что Китай высвободит часть запасов нефти во время Китайского нового года в период с 31 января по 6 февраля. Речь идет о плане высвобождения нефти, скоординированном США с другими странами с целью снижения мировых цен.

Напоминаем:

США высвободят 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва для уменьшения котировок на рынке.

Цены на нефть 12 января выросли до самых высоких уровней с момента появления штамма коронавируса "Омикрон" после данных о самых низких запасах нефти в США с 2018 года.

Экономическая правда