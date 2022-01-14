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В УЗ отчитались об увеличении уплаты налогов в бюджет на 15%

Пятница, 14 января 2022, 14:25
 
getty images

АО "Укразализныця" за 2021 год, по оперативным данным, уплатило более 28,8 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что эта сумма – на 14,8% больше, чем за 2020 год.

В частности, в государственный бюджет уплатили 10,5 млрд грн, в местные бюджеты - 9,4 млрд грн, государственные целевые фонды - 8,9 млрд грн.

Земельный налог за 2021 год уплатили в местные бюджеты в сумме 3,9 млрд грн.

В 2020 году УЗ уплатила в государственный бюджет 8,8 млрд грн, местные бюджеты - 8,5 млрд грн, государственные целевые фонды - 7,8 млрд грн. Земельный налог за 2020 год составил 3,7 млрд грн.

Напомним:

В 2021 году акционерное общество "Укрзализныця" получило чистую прибыль в размере 457 миллионов гривень.

Экономическая правда

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Укрзализныця налоги бюджет

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