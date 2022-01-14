Минцифры упростило услугу "Дія.Подпись"

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Министерство цифровой трансформации упростило услугу "Дія.Подпись".

Об этом сообщается на официальном канале "Дія" в Telegram.

"Теперь, чтобы воспользоваться "Дія.Подписью", достаточно зайти в приложение, нажать Меню "Дія.Подпись" и кликнуть", - говорится в сообщении.

"Дія.Подпись" – это универсальный цифровой ключ, которым можно пользоваться при подписании документов онлайн. С ним можно подписать любой PDF-документ: заявление на портале "Дія", договор аренды, доверенность, официальное письмо и т.д.

"Чтобы пользоваться "Дія.Подписью", нужен биометрический документ в "Дії" – загранпаспорт или ID-карта", – напомнили в "Дії".

Напоминаем:

Услуга "Дія.Подпись" была запущена 17 мая 2021 года.

Это квалифицированная цифровая подпись, позволяющая авторизоваться на различных порталах госуслуг, получать доступ к услугам онлайн, подписывать документы с помощью смартфона.

Экономическая правда