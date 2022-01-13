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Иностранным IT-специалистам упростят процедуру предоставления разрешения на иммиграцию

Четверг, 13 января 2022, 11:00
 
getty images

Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий усовершенствование механизмов предоставления разрешения на иммиграцию, в частности, упрощение процедуры предоставления разрешения на иммиграцию иностранным высококвалифицированным IT-специалистам.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Прежде всего, уменьшается срок рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на иммиграцию с одного года до 6 месяцев", - добавили в правительстве.

Законопроект совершенствует процедуры отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию, отмены разрешения на иммиграцию и вида на постоянное проживание.

Также предусмотрено:

  • усиление мер противодействия нелегальной миграции в отношении лиц, которым отказано в выдаче разрешения на иммиграцию или отменено такое разрешение;
  • получение биометрических данных заявителей при подаче документов;
  • усовершенствование квотного принципа предоставления разрешения на иммиграцию;
  • введение нового основания для предоставления разрешения на иммиграцию для лиц, проживавших на территории более 5 лет;
  • обеспечение законодательного регулирования вопроса отказа в предоставлении разрешения иммиграцию лицам, которые намерены легализоваться территории Украины из фиктивных браков.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об иммиграции" разработала Государственная миграционная служба совместно с Минцифрой во исполнение поручения премьер-министра и указа президента "О мерах по созданию благоприятных условий для развития IТ-индустрии в Украине".

Экономическая правда

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Кабмин IT миграция

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