Кабмин установил порядок торговли льготным газом для "социальных" производителей

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Правительство утвердило порядок торговли "льготным" газом для 6803 производителей товаров социального значения.

Об этом известно с заседания правительства, пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно порядку, добытчики будут иметь право самостоятельно формировать сроки продаж и объемы лотов в пределах 20% от добычи.

Механизм будет действовать в соответствии с законом "О рынке природного газа" для устранения перекосов ценообразования и предотвращения дестабилизации рынка, вызванных значительным ростом цены газа на мировых хабах".

В министерстве считают, что предоставление "льготного" газа с ограниченной торговой наценкой незащищенным производителям социально важных товаров сбалансирует спрос на газ с рыночным предложением.

По данным ЭП, первые торги могут пройти в пятницу, 14 января.

Также правительство поручило Минэнерго утвердить состав комитета по надзору за биржевыми торгами по продаже газа собственной добычи.

Напоминаем:

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа.

Речь идет только о компаниях, занимающихся производством социально значимых продуктов. Сейчас такова пшеничная мука, пастеризованное молоко, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, птица (курица) и подсолнечное масло.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда