Гривня на закрытии межбанка ослабла

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11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 – 27,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,61 – 27,63 гривни;

Евро – 31,27 – 31,29 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,45 – 27,66 гривни. Евро покупают по 30,96 гривни, продают по 31,30 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 – 27,71 гривни, евро – 31,15 – 31,21 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 11 января на уровне 27,50 гривни.

11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.

10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,51 – 27,53 гривни.

Экономическая правда