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IKEA сократила невакцинированным сотрудникам в Британии больничные за самоизоляцию

Понедельник, 10 января 2022, 16:35
 
getty images

Торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA сократила больничные для невакцинированных от коронавируса сотрудников, вынужденных пойти на самоизоляцию.

Об этом пишет BBC.

В компании признали, что это был "эмоциональный вопрос", но добавили, что политика компании должна меняться в соответствии с изменяющимися обстоятельствами.

В Великобритании невакцинированные работники IKEA, которые должны изолироваться, теперь будут получать £96,35 (3,6 тыс грн) в неделю - это минимум установленной законом помощи при болезни.

При этом средняя зарплата в IKEA составляет от £400 до £450 в неделю (14,9 – 16,8 тыс грн) в зависимости от расположения.

В сети, в которой в Британии работает около 10 тысяч человек, добавляют, что полностью вакцинированные сотрудники или имеющие смягчающие обстоятельства получат полную оплату за самоизоляцию.

В IKEA резюмировали, что случаи пребывания на самоизоляции будут рассматриваться отдельно – всем озабоченным ситуацией сотрудникам рекомендовали поговорить со своим менеджером.

Экономическая правда

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Британия IKEA коронавирус

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