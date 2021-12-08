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Британия выделит дополнительный миллиард фунтов для торговли с Украиной

Среда, 8 декабря 2021, 18:57
 
unsplash

Великобритания дополнительно выделила миллиард фунтов в поддержку Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность", – написал он.

Зеленский добавил, что таким образом всеобщая поддержка Британией Украины вырастет до 3,5 млрд фунтов.

Вероятно, речь идет о работе британского экспортно-кредитного агентства на украинском рынке. В прошлом году по итогам переговоров Великобритания согласилась предоставлять кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

Половина из этих средств должны были направиться на совместное с Британией производство ракетных катеров для ВСУ Украины.

Экономическая правда

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Британия торговля

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