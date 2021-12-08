Британия выделит дополнительный миллиард фунтов для торговли с Украиной

unsplash

Великобритания дополнительно выделила миллиард фунтов в поддержку Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность", – написал он.

Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

Зеленский добавил, что таким образом всеобщая поддержка Британией Украины вырастет до 3,5 млрд фунтов.

Вероятно, речь идет о работе британского экспортно-кредитного агентства на украинском рынке. В прошлом году по итогам переговоров Великобритания согласилась предоставлять кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

Половина из этих средств должны были направиться на совместное с Британией производство ракетных катеров для ВСУ Украины.

Экономическая правда