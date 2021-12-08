Как продвигать товары повседневного спроса в сети - опыт экспертов на конференции FMCG digital day

Электронная коммерция в индустрии товаров повседневного спроса (FMCG) и продуктов питания (е-grocery) развивается семимильными шагами по всему миру.

Быстрые покупки относительно недорогих товаров онлайн стали мейнстримом и одной из основных тенденций, особенно во время карантинных ограничений.

В 2020 году из-за карантина спрос резко возрос в несколько раз. К примеру, в Zakaz.ua во время локдауна количество уникальных пользователей мгновенно увеличилось на 78%, а суммарный брендовый спрос на сервисы доставки с февраля по март 2020 года вырос на 119%. В марте сервисы доставки искали в Google почти 700 тысяч человек, тогда как в феврале – чуть больше 300 тысяч.

Но как среди сотен товаров повседневного спроса выделить тот, который точно купит клиент и вернется за ним повторно?

16 декабря 2021 года на протяжение 8 часов 14 спикеров-практиков в рамках бесплатной конференции "FMCG Digital Day"от WebPromoExperts расскажут, как на практике увеличить продажи FMCG-товаров, какие digital-инструменты для привлечения и удержания клиентов работают в этой сфере и что уже утратило актуальность.

В прямом эфире мы будем разбирать реальные примеры и кейсы, проверять лайфхаки и создавать эффективную маркетинговую стратегию для брендов на будущий год.

Своим опытом и действительно сильным контентом будут делиться представители компаний:

Ferrero Ukraine, PepsiCo, Danone Nutricia, Ovostar Union, ГК Snack Production, Carlsberg Group, Borjomi Ukraine, Heineken, Biosphere, New Products Group, Terrafood, Водный мир и другие.

Вы узнаете как ведет себя рынок товаров повседневного спроса, на что обратить внимание при разработке основной коммуникационной платформы бренда и как работать с блогерами в этой нише.

Свежие идеи и кейсы, живое общение в режиме онлайн и, конечно, новые знания – регистрируйтесь прямо сейчас!

Ежедневно сотни пользователей покупают в сети товары повседневного спроса – узнайте как стать лучшими среди конкурентов и удержать своего покупателя.

Принять участие в конференции можно в двух форматах:

— Онлайн. Бесплатный при условии предварительной регистрации. С возможностью прослушать конференцию и задать вопросы лекторам в прямом эфире, общаться с коллегами в Telegram-чате и получить гарантированные подарки от спонсоров ивента.

— Онлайн + Запись конференции. Стоимость этого типа участия — 500 грн до 16.12 (в день конференции: 800 грн). Участники получат все те же возможности, что доступны в бесплатном формате, плюс доступ к записи FMCG Digital Day и прошлой конференции SMM Day с возможностью смотреть и пересматривать в любое удобное время.

Не откладывайте регистрацию и не пропустите событие, которое изменит курс вашего бренда!

Также подписывайтесь на телеграмм чат конференциит https://t.me/joinchat/ySuVL7bUUng0MTNi где вы найдете новые знакомства и будете в курсе всех новостей.

Организаторы и партнеры: WebPromoExperts, Webpromo