Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны, еще 7 – потеряли признаки

unsplash

По состоянию на 7 декабря столица и 12 областей находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности, еще 7 потеряли признаки "красной" зоны и вскоре могут выйти из нее.

Источник: Минздрав

Детали: К "желтому" уровню эпидопасности отнесены Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

10 областей остаются в "красной" зоне: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

В то же время, признаки "красной" зоны потеряли Винницкая, Волынская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая и Черкасская области. Если такая динамика сохранится, то эти области смогут покинуть "красную" зону.

Полтавская и Донецкая области сейчас "оранжевые".

источник: минздрав

По состоянию на 7 декабря ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения covid-больных.

Что было раньше: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести 8 областей и Киев в "желтую" зону с 7 декабря.

Украинская правда