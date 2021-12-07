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Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны, еще 7 – потеряли признаки

Вторник, 7 декабря 2021, 11:29
 
unsplash

По состоянию на 7 декабря столица и 12 областей находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности, еще 7 потеряли признаки "красной" зоны и вскоре могут выйти из нее.

Источник: Минздрав

Детали: К "желтому" уровню эпидопасности отнесены Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

10 областей остаются в "красной" зоне: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. 

В то же время, признаки "красной" зоны потеряли Винницкая, Волынская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая и Черкасская области. Если такая динамика сохранится, то эти области смогут покинуть "красную" зону.

Полтавская и Донецкая области сейчас "оранжевые".

 
источник: минздрав

По состоянию на 7 декабря ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения covid-больных.

Что было раньше: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила перевести 8 областей и Киев в "желтую" зону с 7 декабря.

Украинская правда

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