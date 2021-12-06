Правительство назначило первого заместителя главы Минстратегпрома
Кабинет министров назначил Дениса Шарапова первым заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности.
Об этом говорится в распоряжении №1588-р от 6 декабря.
Шарапов с октября 2019 года работал заместителем генерального директора госкомпании "Укрспецэкспорт".
До этого был заместителем директора по коммерческим вопросам ГП "Укроборонсервис".
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Напоминаем:
Верховная Рада 4 ноября назначила на должность министра по стратегическим отраслям промышленности руководителя таможни Павла Рябикина.
Верховная Рада проголосовала за отставку вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского.
Экономическая правда
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