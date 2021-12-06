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Правительство назначило первого заместителя главы Минстратегпрома

Понедельник, 6 декабря 2021, 19:05
 
фото: кабмин

Кабинет министров назначил Дениса Шарапова первым заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом говорится в распоряжении №1588-р от 6 декабря.

Шарапов с октября 2019 года работал заместителем генерального директора госкомпании "Укрспецэкспорт".

До этого был заместителем директора по коммерческим вопросам ГП "Укроборонсервис".

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Напоминаем:

Верховная Рада 4 ноября назначила на должность министра по стратегическим отраслям промышленности руководителя таможни Павла Рябикина.

Верховная Рада проголосовала за отставку вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского.

Экономическая правда

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Кабмин Минпромполитики

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