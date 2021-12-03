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Криптомайнеры украли под Киевом электричества на миллионы гривен – СБУ

Пятница, 3 декабря 2021, 15:53

 
фото сбу

Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму неподалеку от Киева, которая незаконно отобрала электроэнергии более чем на 3,5 млн грн.

Источник: сайт СБУ

Детали: Установлено, что схему организовали три жителя Бучанского района. Для майнинга криптовалют они арендовали ангарное помещение, где и разместили специальное оборудование.

К электроподстанции подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы.

Во время обыска в ангаре правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Украинская правда

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СБУ

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