Криптомайнеры украли под Киевом электричества на миллионы гривен – СБУ
Пятница, 3 декабря 2021, 15:53
Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму неподалеку от Киева, которая незаконно отобрала электроэнергии более чем на 3,5 млн грн.
Источник: сайт СБУ
Детали: Установлено, что схему организовали три жителя Бучанского района. Для майнинга криптовалют они арендовали ангарное помещение, где и разместили специальное оборудование.
К электроподстанции подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы.
Во время обыска в ангаре правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 миллионов гривен.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Украинская правда
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