Новости 29 декабря: Лещенко возвращается в УЗ, АМКУ разрешил купить "Большевик"

О Лещенко в УЗ. Кабмин утвердил победителей конкурса на должности членов наблюдательного совета Укрзализныци - Сергей Лещенко возвращается в набсовет.

О "Большевике". АМКУ разрешил ООО "Дженерал Коммерс", связанной с группой UFuture Василия Хмельницкого, приобрести АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"). При этом регулятор проверяет факты возможных неконкурентных действий участников аукциона.

О "Северном потоке-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину, что обе нити газопровода "Северный поток-2" готовы к эксплуатации.

О госдолге. По состоянию на 30 ноября 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,56 триллиона гривень или 94,15 миллиарда долларов.

О спецпошлинах на российские энергоресурсы. Кабинет министров продлил на год – до 31 декабря 2022 года – действие спецпошлин на импорт из России некоторых видов энергоресурсов.

О "Днепразоте". АМКУ оштрафовал АО "Днепразот" Игоря Коломойского на 80,1 млн грн за остановку производства и реализации жидкого хлора в 2018 году.

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