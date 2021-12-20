У Порошенко обвинили Зеленского в поставках угля с оккупированных территорий

"Европейская солидарность" в ответ на подозрение пятого президента Петра Порошенко в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса заявили, что это действующий глава государства Владимир Зеленский завозит уголь из оккупированных территорий.

Источник: заявление партии "Европейская солидарность"

Дословно: "Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это – комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике…".

Детали: Затем партия начала обвинять Зеленского, в том числе в том, что "не Порошенко, а Зеленский завозит уголь из оккупированных территорий под видом российского на миллиарды и миллиарды долларов".

Также ЕС подтвердила, что в Украину Порошенко вернется по своему собственному графику.

Предыстория:

17 декабря следователи Государственного бюро расследований попытались вручить нардепу Петру Порошенко повестку о вызове в ГБР, однако тот проигнорировал их и сел в машину, поехав в неизвестном направлении.

Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов обещает, что Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется в Украину. Откуда именно вернется, Турчинов не уточнил, но из постов самого Порошенко в соцсетях следует, что он уехал в Турцию.

Также правоохранители направили Порошенко почтой подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля с Донбасса.

Украинская правда