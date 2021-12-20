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Киев и пригород парализовало в пробках

Понедельник, 20 декабря 2021, 18:55
 
фото укринформ

Киев и подъезды к столице парализовали в пробках в результате снегопада, городские власти говорят, что работают.

Об этом известно из данных карты города, пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В обед 20 декабря в Киеве прошел снегопад, а на ночь 21 декабря синоптики прогнозируют значительное снижение температуры.

Как следствие, сначала парализовало центр столицы, а затем пробки распространились на пригород и окружную дорогу.

 
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Около 19 часов, на когда приходится пиковая вечерняя нагрузка, столичные дороги "остановились".

 
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Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что на улицах работают около 300 авто спецтехники. Они обрабатывают подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары противогололедными средствами.

Он также призвал водителей осторожничать и не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды.

Экономическая правда

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Киев дороги

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