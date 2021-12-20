Киев и пригород парализовало в пробках
Киев и подъезды к столице парализовали в пробках в результате снегопада, городские власти говорят, что работают.
Об этом известно из данных карты города, пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
В обед 20 декабря в Киеве прошел снегопад, а на ночь 21 декабря синоптики прогнозируют значительное снижение температуры.
Как следствие, сначала парализовало центр столицы, а затем пробки распространились на пригород и окружную дорогу.
Около 19 часов, на когда приходится пиковая вечерняя нагрузка, столичные дороги "остановились".
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что на улицах работают около 300 авто спецтехники. Они обрабатывают подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары противогололедными средствами.
Он также призвал водителей осторожничать и не парковать авто на обочинах улиц, где они будут мешать снегоуборочной технике расчищать дороги и проезды.
Экономическая правда
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