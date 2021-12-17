Украина просит Минэкономики Германии пересмотреть решение о влиянии "Северного потока-2"

"Оператор ГТС Украины" обратился в Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии с просьбой пересмотреть решение о влиянии сертификации газопровода "Северный поток-2" на безопасность поставок газа в Европу.

Об этом сообщил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон на своей Facebook-странице.

Оператор ГТС Украины принимает участие в процессе сертификации Nord Stream-2 AG в Германии.

Макогон считает, что украинские аргументы могут быть восприняты как новые обстоятельства, способные повлиять на позицию профильного министерства Германии.

26 октября министерство экономики Германии сообщило, что завершило анализ надежности газовых поставок по "Северному потоку-2". Эксперты минэкономики пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС.

Впрочем, несмотря на положительное заключение министерства, в ноябре немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство - временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Вскоре регулятор заявил, что решения о полной сертификации газопровода не следует ожидать в первой половине следующего года.

Лидер немецких "Зеленых", министерша иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что сейчас не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".

Европейская правда