Новости 17 декабря: депутаты "продинамили" предпринимателей, открылся первый магазин без продавцов

О нехватке угля. Служба безопасности предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.

О ФЛП. Верховная Рада не рассмотрела законопроект об отсрочке обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

О магазине без кассиров. В Киеве открылся первый в Украине магазин, работающий полностью автономно – без кассиров или продавцов.

О газе. Цены на газ в Европе продолжают расти и на торгах 16 декабря закрылись с отметкой более 1700 долларов за тысячу кубов.

О хлебе. За последний год цена на хлебобулочные изделия выросла более чем на 15% и продолжит расти в дальнейшем. Главной причиной земледельца называют чрезмерный экспорт украинской пшеницы.

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Бизнесмен Игорь Тынный: Если сейчас строить солнечную электростанцию промышленного масштаба, ее окупаемость – "никогда"

Стоит ли потребителям готовиться к отключениям, изменилось ли отношение власти к "зеленым" энергетикам и почему никакие RAB-тарифы не затянут в Украину международных инвесторов?