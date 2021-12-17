Новости 17 декабря: депутаты "продинамили" предпринимателей, открылся первый магазин без продавцов
О нехватке угля. Служба безопасности предупреждает об угрозах остановки тепло- и электроснабжения населения из-за дефицита угля.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что проблема дефицита угля в Украине решена.
О ФЛП. Верховная Рада не рассмотрела законопроект об отсрочке обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
О магазине без кассиров. В Киеве открылся первый в Украине магазин, работающий полностью автономно – без кассиров или продавцов.
О газе. Цены на газ в Европе продолжают расти и на торгах 16 декабря закрылись с отметкой более 1700 долларов за тысячу кубов.
О хлебе. За последний год цена на хлебобулочные изделия выросла более чем на 15% и продолжит расти в дальнейшем. Главной причиной земледельца называют чрезмерный экспорт украинской пшеницы.
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Стоит ли потребителям готовиться к отключениям, изменилось ли отношение власти к "зеленым" энергетикам и почему никакие RAB-тарифы не затянут в Украину международных инвесторов?
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