Китай использовал Huawei для кибератаки в Австралии в 2012 году – Bloomberg

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Китайские шпионы использовали компанию Huawei для осуществления кибератаки на австралийскую сеть телекоммуникаций в 2012 году.

Об этом идет речь в расследовании Bloomberg.

Бывшие чиновники службы безопасности США рассказали журналистам, что оперативники китайской разведки проникли в ряды технических работников Huawei, обслуживавших сеть австралийской телекоммуникационной компании.

Это привело к обновлению программного обеспечения вредоносным кодом, установленным на оборудование Huawei в сети. Как следствие, ПО записывало все проходящие через него коммуникации и отправляло данные в Китай.

Впоследствии вредоносное программное обеспечение самоуничтожилось и удалило значительную часть доказательств того, что любая атака вообще имела место.

Такая находка может стать ключевым доказательством в противостоянии США и Австралии против Китая по поводу шпионажа. Правительство США настаивает, что продукты китайской Huawei Technologies Co. представляют угрозу национальной безопасности любых использующих их стран.

В то же время Huawei отвергала эти заявления в отсутствие доказательств.

Кроме того, американские спецслужбы в 2012 году обнаружили подобную атаку из Китая, в которой также использовалось оборудование Huawei.

Однако Huawei (и подобная компания ZTE) не обязательно участвовали в каких-либо атаках или даже знали о них. В отчете, подготовленном тогда комитетом Палаты представителей США сообщалось, что китайским спецслужбам достаточно только нанимать техников или менеджеров рабочего уровня в этих компаниях, чтобы скомпрометировать сети клиентов.

В то же время, в ходе расследования Bloomberg не нашел доказательств того, что высшее руководство Huawei было причастно к атаке или знает о ней. В компании отказались предоставить четкие ответы на вопросы.

Напоминаем:

Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий китайским технологическим компаниям Huawei и ZTE получать лицензии на новое оборудование от регуляторов США.

Страны ЕС также запрещают использовать оборудование для компаний сетей 5G. К примеру, парламент Эстонии поддержал законопроект "об электронных коммуникациях", среди положений которого - запрет использования в стране оборудования 5G от китайской компании Huawei.

Такие же ограничения установила Швеция.

В 2020 году Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины заявила о партнерстве с компанией "Хуавэй Украина". Впоследствии служба убрала заявление со своего сайта и социальных сетей.

Тогда "Европейская правда" сообщила, что западные партнеры обратили внимание на заявление и в неофициальных разговорах выражали удивление выбором приоритетов украинской стороной.

Экономическая правда