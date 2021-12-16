Global 100% RE Ukraine

14 декабря прошла экспертная дискуссия "Энергоэффективность как национальная идея.

Дискуссионная платформа практиков", организованная "зеленой" платформой Global 100% RE Ukraine, Украинская ассоциация энергосервисных контрактов, Украинская ассоциация бизнеса и торговли, Немецкое общество международного сотрудничества GIZ, агропромышленный холдинг MHP, основанный и поддерживаемый Бизнес-школой MIM.

Модерировал дискуссию Алексей Корчмит — председатель Ассоциации энергосервисных компаний, член правления Global 100% RE Ukraine и один из разработчиков украинского законодательства по энергоэффективности.

Спикерами были представителями центральной власти, местного самоуправления, профильных ассоциаций, международных проектов и корпораций и строительного бизнеса.

Global 100% RE Ukraine

В режиме настоящего марафона обменивались мнениями и идеями о том, как энергоэффективности стать национальной идеей и какие инструменты для этого нужны.

Что касается международных проектов: это GIZ, USAID, UNDP и другие, отмечающие важность вопроса энергоэффективности и на глобальном уровне.

В своем выступлении Председатель правления зеленой платформы Global 100 RE UA и заместитель Председателя правления МХП Александр Домбровский отметил:

"Есть два приоритетных инструмента декарбонизации и озеленения экономики Украины: энергоэффективность и ВИЭ. И важность такого инструмента, как энергоэффективность, можно проиллюстрировать за счет такого факта: если бы экономика Украины была такой же энергоэффективной, как экономика Польши, то наших энергоресурсов вполне хватило бы для внутреннего потребления. Это, обеспечило бы, в свою очередь, энергетическую независимость, а значит, и национальную безопасность Украины. Существует множество вызовов, таких как недостаточное количество инвестиций на энергоэффективность и модернизация, устаревший сектор коммунального хозяйства. Но с другой стороны, есть и очень много положительных сдвигов: принят закон "Об энергоэффективности", что дает значительные перспективы для развития направления. Об энергоэффективности сейчас активно говорят на самых высоких уровнях государственной власти, что сейчас очень важно. В корпоративном секторе уже есть хорошие примеры. В частности, агроиндустриальный холдинг МХП поставил цель достижения углеродной нейтральности к 2030 году, и в этом процессе использование широкого спектра инструментов энергоэффективности является одним из ключевых. Это также необходимо для поддержания конкурентоспособности продукции холдинга на международных рынках. И могу с уверенностью сказать, что по уровню энергоэффективности производства нашей продукции МХП находится на одном уровне с ведущими глобальными конкурентами".

Дискуссионная платформа, организованная Global 100% RE Ukraine в МИМ — это мероприятия, на которых обсуждения и дискуссии спикеров должны стать началом постоянного движения для совместной разработки инструментов и поиска путей решения существующих вызовов.