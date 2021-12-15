Президентка Еврокомиссии: ЕС готов усилить санкции за новую агрессию РФ против Украины

getty images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полной поддержке Украины Евросоюзом и готовности расширять санкции против РФ за новые агрессивные действия.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила 15 декабря.

"Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут стоить России очень дорого. Мы можем увеличить и расширить уже существующие санкции или одобрить новые, если потребуется", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

The EU fully supports Ukraine in the face of the Russian aggression.



Any further aggressive acts against Ukraine will have massive costs for Russia.



We can scale up and expand existing sanctions or adopt additional ones, if needed. pic.twitter.com/Ljz921MpJp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2021

Напомним, 15 декабря в Брюсселе пройдет саммит "Восточного партнерства". Представляющий на нем Украину Владимир Зеленский в рамках этой поездки должен встретиться также с президентом ФранцииЭммануэлем Макроном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

13 декабря министры иностранных дел ЕС договорились, что любая агрессия России против Украины приведет к экономическим санкциям против Москвы.

Напомним, на выходных появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вступление США в переговоры по Донбассу.