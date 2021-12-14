Еврокомиссия хочет запретить долгосрочные газовые контракты после 2049 года

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В Еврокомиссии хотят покончить с практикой долгосрочных контрактов на импорт природного газа в рамках так называемого зеленого перехода, являющегося неудачей для России, являющейся крупнейшим поставщиком.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bloomberg.

Согласно документам, которые видело агентство, Еврокомиссия хочет предотвратить продление таких контрактов после 2049 года в рамках масштабной реконструкции энергетических рынков.

Европейская комиссия также предложит меры по усилению безопасности поставок, поскольку этой зимой страны ЕС сталкиваются с рекордными ценами и острым дефицитом.

План, который должен быть опубликован в среду, будет противоречить призывам России, обеспечивающей около трети потребностей Европы в газе. Москва давно выступает в пользу долгосрочных контрактов и неоднократно просила ЕС подписать больше таких соглашений как условие продления соглашения о поставках топлива через Украину после 2024 года.

Решая обеспокоенность некоторых государств-членов по поводу того, что Кремль использует газ как политическое оружие, предложение Еврокомиссии также позволит странам эффективнее реагировать на кризисы.

Риски для Европы растут этой зимой, поскольку запасы газа упали до рекордно низких показателей для этого времени года, а конца кризиса не видно. Усиление напряженности между Россией и Украиной чревато дальнейшим сворачиванием поставок, увеличивая риск, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне.