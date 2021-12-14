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Правительство Литвы может пойти в отставку из-за транзита беларусских товаров

Вторник, 14 декабря 2021, 11:55

Премьер Литвы Ингрида Шимоните в понедельник предположила, что из-за ситуации с продолжающимся транзитом товаров подсанкционного "Беларуськалия" по территории страны в отставку уйдет все ее правительство.

Об этом сообщает LRT.

"Могу прямо сказать: я не исключаю такой возможности. Когда поднимается столько вопросов к действиям правительства, тогда правительство, если не может дать на них ответ, должно составлять мандат", - заявила Шимоните.

Она добавила, что ее выбор будет зависеть от того, будет ли она испытывать способность отстаивать интересы государства.

"Самое важное сейчас - не делать торопливых решений, которые усложнят ситуацию, когда нам это не менее нужно - учитывая все международные обстоятельства", - отреагировал президент Гитанас Науседа.

Напомним, два министра - глава МИД и министр транспорта - уже подали заявления об отставке после того, как выяснилось, что белорусская государственная компания "Беларуськалий" сможет продолжить экспорт через территорию Литвы даже после вступления в силу санкций США. Их отставку еще не приняли.

Европейская правда

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