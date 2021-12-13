Новости 13 декабря: возвращение рекордных цен на газ, импорт электроэнергии превысил экспорт

О ценах на газ. Цены на газ в Европе выросли до 1400 долларов за кубометр после заявления новой министерки иностранных дел Германии.

Об угле. В Украине на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.

О турецкой валюте. Курс турецкой лиры к доллару обвалился до нового исторического минимума, в очередной раз – из-за возможных действий центробанка.

Об Укрэнерго. За январь-сентябрь 2021 года НЭК "Укрэнерго" получила 2,7 млрд грн убытка, только за третий квартал - 3 млрд грн.

Об электроэнергии. Импорт электроэнергии впервые за 9 месяцев превысил экспорт.

Эксклюзивы ЭП

Между "зелеными" и Фукусимой: есть ли будущее у атомной энергетики

"Энергоатом" предлагает построить в Украине 14 блоков АЭС. Оправдан ли такой путь для страны, до сих пор переживающей чернобыльскую катастрофу? (укр)

Коммунальные де-юре, частные де-факто: как Киев (не) контролирует частично приватизированные компании

Нужны ли городу предприятия, которыми он частично владеет, и как городская власть ими управляет. (укр)