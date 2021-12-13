"Суперхит 10%": в период зимних праздников получайте 10% бонуса на пополнение баланса Viber Out на leogaming.net

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К новогодним праздникам на сайте международной платежной системы LEO стартовала акция "Суперхит 10%".

С 01.12.21 по 01.02.22 на все пополнения баланса Viber Out на сайте leogaming.net получайте на 10% больше средств на свой мобильный счет.

Viber Out – это специальный платный режим, позволяющий совершать VoIP-звонки без интернет-подключения.

Бонус действителен на все пополнения на сайте МПС LEO, а количество пополнений не ограничено. Комиссии за платеж отсутствуют.

Viber Out работает как сервис интернет-звонков.

Специальный режим, доступный всем пользователям в приложении, позволяет звонить на городские и мобильные номера по всему миру.

При этом благодаря высокому качеству связи голос звучит одинаково хорошо в любой точке мира.

МПС LEO – международная платежная система, работающая на рынке с 2010 года и входящая в топ-4 игроков украинского рынка финансовых услуг.

Осуществляет процессинг платежей, игровых сервисов и других услуг, разрабатывает комплексные платежные решения для крупного бизнеса.

Компания запустила пополнение баланса Viber Out в украинских терминалах и банковской картой в 2018 году.

С 2018 года компании активно сотрудничают по созданию новых платежных решений в Украине.

Пополнение баланса сервиса Viber Out в Украине можно произвести через ФК "LEO".

Также в 2019 году была запущена возможность оплаты стикерпаков внутри программы Viber через "Смарт-Деньги" от Киевстар.