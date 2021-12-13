"Суперхит 10%": в период зимних праздников получайте 10% бонуса на пополнение баланса Viber Out на leogaming.net
К новогодним праздникам на сайте международной платежной системы LEO стартовала акция "Суперхит 10%".
С 01.12.21 по 01.02.22 на все пополнения баланса Viber Out на сайте leogaming.net получайте на 10% больше средств на свой мобильный счет.
Viber Out – это специальный платный режим, позволяющий совершать VoIP-звонки без интернет-подключения.
Бонус действителен на все пополнения на сайте МПС LEO, а количество пополнений не ограничено. Комиссии за платеж отсутствуют.
Viber Out работает как сервис интернет-звонков.
Специальный режим, доступный всем пользователям в приложении, позволяет звонить на городские и мобильные номера по всему миру.
При этом благодаря высокому качеству связи голос звучит одинаково хорошо в любой точке мира.
МПС LEO – международная платежная система, работающая на рынке с 2010 года и входящая в топ-4 игроков украинского рынка финансовых услуг.
Осуществляет процессинг платежей, игровых сервисов и других услуг, разрабатывает комплексные платежные решения для крупного бизнеса.
Компания запустила пополнение баланса Viber Out в украинских терминалах и банковской картой в 2018 году.
С 2018 года компании активно сотрудничают по созданию новых платежных решений в Украине.
Пополнение баланса сервиса Viber Out в Украине можно произвести через ФК "LEO".
Также в 2019 году была запущена возможность оплаты стикерпаков внутри программы Viber через "Смарт-Деньги" от Киевстар.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"