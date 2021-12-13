Украина получит 150 миллионов долларов на борьбу с COVID-19

getty images

Международный банк реконструкции и развития выделит Украине дополнительные 150 млн долларов в противодействие пандемии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Такое решение совет директоров МБРР принял 10 декабря. Украина получит кредит в рамках дополнительного финансирования проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", подписанного 17 мая этого года. Сумма кредита по проекту составляет 90 млн долларов.

Соглашение по дополнительному кредиту было подписано 13 декабря 2021 года. Средства будут направлены на укрепление системы общественного здоровья, закупку вакцин и услуг логистики, проведение кампаний по вакцинации и другие неотложные мероприятия по противодействию пандемии в Украине.

Напоминаем:

Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития (входит в группу Всемирного банка) заключили соглашение о начале проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", правительство получит 2,5 млрд грн займа.

Экономическая правда