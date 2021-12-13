Инвестиционный банкинг ТАСКОМБАНКА – новые инструменты для инвесторов и бизнеса

ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК уже более 13-ти лет активно работает на рынке ценных бумаг и является лидером по выпуску корпоративных бумаг на национальном рынке.

Однако банк пошел дальше и предложил то, чего еще не предлагали украинские банки – ТАСКОМБАНК становится площадкой, объединяющей потребности бизнеса и вкладчиков, предоставляя услуги инвестиционного банкинга.

На платформе инвестиционного банкинга представлен ряд инструментов, способствующих приумножению частного капитала клиентов, привлечению корпоративных средств и хранению ценных бумаг.

На сегодня день банк успешно реализует выпуски ценных бумаг украинских эмитентов и привлечение корпоративного долга, а так же выводит новую услугу по управлению ценными бумагами и денежными средствами.

Фактически ТАСКОМБАНК открывает своим клиентам новый цивилизованный, регламентированный понятными правилами, инструмент привлечения инвестиций.

Банк напрямую выводит инвестора на интересные инвестиционные проекты реального сектора экономики.

При этом клиентам-вкладчикам предлагают более высокую ставку, чем по депозитам, а компании-клиентов, нуждающиеся в доступном финансировании, привлекают дополнительный инвестиционный ресурс.

ТАСКОМБАНК предлагает свою мощную экспертизу в части анализа проектов заемщика и прогнозов их состояния в будущем, навыки и опыт реализуемых инвестиционных проектов.

"Сейчас ситуация сложилась такая, что ставки по депозитам для юридических и физических лиц значительно ниже ставок ОВГЗ, что ставит под вопрос формирование сбалансированного, трудоспособного портфеля банковского сектора страны. Следовательно банки должны выбирать - кредитовать бизнес по ставкам, приближенным к ОВГЗ, или снизив риски, вложить ресурс в сами ОВГЗ, - объясняет Артем Карелин, руководитель направления инвестиционного банкинга ТАСКОМБАНКА. – Услуга по управлению ценными бумагами позволяет объединить запросы нескольких категорий клиентов: расширить круг инвесторов, снизить стоимость кредитного ресурса для заемщиков и предоставить новые инструменты вкладчикам для диверсификации инвестиций и увеличения их доходности".

ТАСКОМБАНК предлагает несколько стратегий инвестирования: Рантье (портфель с корпоративными облигациям наших клиентов и ОВГЗ), Партнер (широкий сегмент проектов партнеров банка) и Микс (если клиент хочет диверсифицировать инвестиции, "разложив яйца в разные корзины").

Доходность инвестиций зависит от выбранной стратегии и уровня риска.

ТАСКОМБАНК получил необходимую лицензию и уже имеет партнерский фонд, благодаря которому реализует стратегии инвестирования, удовлетворяющие потребности консервативных, а вскоре более смелых и любителей крупных доходов инвесторов.

Для потенциальных инвесторов и заемщиков на сайте ТАСКОМБАНКА создана платформа, где каждый зарегистрированный пользователь сможет ознакомиться с портфолио доступных проектов и финансовой отчетностью эмитентов.

Банкиры работают над расширением функционала пользовательского кабинета, через который клиенты смогут потлеживать текущие котировки, ознакомиться с аналитикой, дистанционно купить/продать ценные бумаги, отправить запрос по выбранной инвестиционной стратегии, получить отчеты о текущем состоянии счета и т.д.

Кроме андеррайтинга и управления ценных бумаг, на платформе, банк предлагает другие классические услуги инвестиционного банкинга: услуги депозитарного учреждения, услуги брокера, услуги рефинансирования вложений в ликвидные ценные бумаги через операции РЕПО и т.д.

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