Гривня вероятно ослабнет к концу года – прогноз

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На курс гривни влияет множество факторов, однако эксперты на рынке сходятся во мнении о постепенном ослаблении курса гривни до конца года.

Об этом говорится в статье ЭП.

Сейчас позиции гривни усиленные ситуацией во внешней торговле и помощи от МВФ. В то же время, на девальвацию может влиять высокая внешняя энергозависимость вследствие стремительного роста цен на энергоносители и ухудшение рыночных настроений.

Эти факторы повышают также и риски более высокой инфляции, как объясняет глава департамента по корпоративному анализа группы ICU Александр Мартыненко.

Банкиры и эксперты сходятся на том, что девальвации гривни в конце года, скорее всего, избежать не удастся.

То, насколько сильной она будет, будет зависеть от способности властей справиться с вызовами в энергетической сфере и ситуации на мировых финансовых и товарных рынках.

"Если цены на энергоресурсы продолжат рост, а цены на продукцию украинского экспорта стабилизируются и начнут уменьшаться, впоследствии это приведет к увеличению девальвационного давления, и курс ослабнет", - добавляет аналитикиня Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Резкой девальвации в Concorde не ожидают - только если государство решит изменить принципы регуляторной политики на валютном рынке

Иностранные инвесторы на рынке внутреннего госзайма уже не имеют решающего влияния на курс, как это было в 2019 году. В то же время их приобретения могут помочь гривни пройти зиму с меньшей девальвацией.

Для этого правительству нужно будет решиться на существенное повышение ставок по ОВГЗ, а следовательно - увеличить расходы на обслуживание долга в будущих бюджетных периодах.

Почти никто из опрошенных ЭП участников рынка не хочет прогнозировать курс доллара к концу года, однако все они сходятся на том, что гривня, хотя и медленно, но будет терять свои позиции относительно доллара.

Наиболее вероятное значение курса, к которому склоняются участники рынка колеблется в пределах 27,5 - 28,0 гривен за один американский доллар.

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Экономическая правда