Нападение на журналистов: набсовет Укрэксимбанка проверяет обстоятельства
Наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил, что начал проверку обстоятельств нападения руководства банка на журналистов Радио Свобода.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
В наблюдательном совете "обеспокоены и озабочены обвинениями против Банка в препятствовании журналистской деятельности". Члены НС добавили, что уже начали проверку обстоятельств и принимают "все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий Банка и путей разрешения ситуации".
"Наблюдательный совет беспрекословно поддерживает независимость средств массовой информации и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости Банка с соблюдением самых высоких этических стандартов", - резюмируется в заявлении.
Напоминаем:
Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов.
В Офисе президента заявили, что считают логичным по меньшей мере отстранение председателя Укрэксимбанка Евгения Мецгера после нападения руководства банка на журналистов Радио Свобода.
На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.
Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
Впоследствии журналисты "Схем" возобновили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
Экономическая правда
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