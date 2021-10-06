У Зеленского ожидают отстранения Мецгера после нападения на журналистов

Евгений Мецгер фото нв

В Офисе президента заявили, что считают логичным по меньшей мере отстранение председателя Укрэксимбанка Евгения Мецгера после нападения руководства банка на журналистов Радио Свобода.

Об этом говорится в заявлении по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка.

В Офисе заявили, что поведение представителей банка недопустимо.

"Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня - корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость", - говорится в сообщении.

Подоляк напомнил, что Национальная полиция и Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" сделали соответствующие заявления. Нацполиция начала уголовное производство, а наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка.

"Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их соблюдать", - сказал он.

В Офисе презилента заявили, что по меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка. "Чтобы не было ни одной, даже гипотетической препятствия для расследования и проверки", - комментирует Подоляк.

"Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать", - резюмируют в ОП.

Напоминаем:

На журналистов "Схем" совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Впоследствии журналисты "Схем" возобновили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

Экономическая правда