"Схемы" возобновили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"

Владимир Пикалов и Евгений Мецгер скриншот из видео схем

Журналисты "Схем" возобновили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

Источник: "Радио Свобода", ведущая "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook

Прямая речь Седлецкой: "Мы обратились к техническим специалистам с просьбой попытаться восстановить видео ...

На восстановленном видео есть вся запись инцидента.

Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. Также в объектив попал момент нападения на оператора - сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры.

Нам помогли опознать мужчину - это Игорь Тельбизов - директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка".

На видео видно, как работник заходит в лифт, несет технику Радио Свобода на другой этаж".

Предыстория:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке"во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Сообщалось, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.

Журналистов пригласили для проведения допроса в качестве потерпевших. Прокуратура также опросит представителей банка.

"Укрэксимбанк" в свою очередь обвинил журналистов"Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям. В полиции УП сообщили, что заявления банка не получали.

Украинская правда