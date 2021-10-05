Зеленский пригласил израильских инвесторов: лично гарантирует защиту инвестиций

фото: оп

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Израиль имеют большой инвестиционный потенциал - говорит, что Украина ожидает израильских инвесторов, а правительство и он лично гарантируют защиту всех инвестиций.

Об этом он сказал в своем заявлении по итогам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Киеве, передает ОП.

По словам президента Украины, Израиль является важным партнером в регионе Ближнего Востока, а благодаря Соглашению о зоне свободной торговли открываются новые возможности для расширения двустороннего сотрудничества.

"Израиль является нашим большим другом и партнером в регионе Ближнего Востока - как с политической и сфере безопасности, так и с торгово-экономической и гуманитарной точек зрения. В то же время потенциал нашего двустороннего взаимодействия, считаю, не исчерпан. И новые возможности для нее открывает вступления в силу Соглашения о свободной торговле", - сказал Зеленский.

По его словам, указанная соглашение уже работает: впервые с начала пандемии растут объемы взаимной торговли товарами.

"Это придает нам уверенности в полном восстановлении торговли и в превышении этих показателей, доковидных показателей", - добавил он.

"Новейшие технологии и инновации, кибербезопасность, здравоохранение, фармацевтика, космические программы, банковское дело и финансы, строительство и сельское хозяйство - это лишь отдельные перспективные сферы для развития инвестиционного сотрудничества между нашими государствами", - отметил президент.

По его словам, Украина ожидает израильских инвесторов, а правительство и он лично гарантируют защиту всех инвестиций.

Зеленский добавил, что Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций.

"Израильские компании могут с пользой использовать колоссальный потенциал Украины - нового технологического хаба Европы", - резюмировал он.

Экономическая правда