Глава Минфина о скандале с "Укрэксимбанком": Любые конфликты с журналистами недопустимы

фото: министерство финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство государственного "Укрэксимбанка" должно сделать все, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

Об этом он сказал агентству "Интерфакс-Украина", комментируя конфликт между председателем правления банка и журналистами программы "Схемы".

Министр призвал к справедливому решению конфликта с уважением к ценностям свободы слова.

"Сейчас надо сделать максимум для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова", - заявил Марченко.

Он добавил, что его неприятно удивила эта ситуация.

"Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы! Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на эти вопросы настолько, насколько это возможно", - подчеркнул министр.

Он добавил, что запросил полную информацию о том, что произошло.

"Должна быть и реакция правоохранителей, поскольку подано соответствующее заявление журналистами", - резюмировал Марченко.

Напомним:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Сообщалось, что Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистов "Схем" столичные дознаватели открыли уголовное производство.

Правоохранители проверяют факт препятствования работе журналистов программы "Схемы", их опросят столичные прокуроры.