Microsoft

Корпорация Microsoft выпустила новую версию операционной системы - Windows 11 с 4 октября новая система доступна для загрузки (на день раньше, чем анонсировалось).

Об этом пишет The Verge.

Те пользователи, которые недавно приобрели устройство с Windows 10, смогут перейти на Windows 11 сразу.

Для всех остальных развертывание Windows 11 будет постепенным.

В Microsoft говорят, что существующие устройства на Windows 10, которые подходят для обновления на Windows 11, начали обновляться 4 октября, но это будут преимущественно новые устройства, которые получат обновление немедленно.

"Мы ожидаем, что к середине 2022 года всем пригодным устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11", - добавили в компании.

Microsoft представила Windows 11 в июне. Тогда в компании заявили, что это "самая защищенная" операционная система семейства.

Windows 10 вышла в 2015 году. Ежегодно Microsoft выпускала для нее по два обновления. При этом, Windows 10 будет поддерживаться до 24 октября 2025 года.

Ранее минимальными системными требованиями Windows 11 называли следующие:

Процессор: 64-разрядный, двухъядерный, 1 ГГц.

Оперативная память: 4 ГБ.

Хранилище 64 ГБ.

Дисплей: 9 дюймов, 1366 × 768 пикселей.

Графика: совместимая с DirectX 12 драйверы WDDM 2.x.

Безопасность: UEFI, Secure Boot и TPM 2.0.

Напоминаем:

Ранее компания Microsoft анонсировала дату выхода Windows 11 – с 5 октября компьютеры смогут бесплатно обновить свою операционную систему.

Компания Microsoft представила новую номерную версию своей операционной системы Windows 11.

Windows 11, в частности, получит новое меню "Пуск" и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.

Экономическая правда