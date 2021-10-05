Microsoft выпустила новую версию операционной системы — Windows 11
Корпорация Microsoft выпустила новую версию операционной системы - Windows 11 с 4 октября новая система доступна для загрузки (на день раньше, чем анонсировалось).
Об этом пишет The Verge.
Те пользователи, которые недавно приобрели устройство с Windows 10, смогут перейти на Windows 11 сразу.
Для всех остальных развертывание Windows 11 будет постепенным.
В Microsoft говорят, что существующие устройства на Windows 10, которые подходят для обновления на Windows 11, начали обновляться 4 октября, но это будут преимущественно новые устройства, которые получат обновление немедленно.
"Мы ожидаем, что к середине 2022 года всем пригодным устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11", - добавили в компании.
Microsoft представила Windows 11 в июне. Тогда в компании заявили, что это "самая защищенная" операционная система семейства.
Windows 10 вышла в 2015 году. Ежегодно Microsoft выпускала для нее по два обновления. При этом, Windows 10 будет поддерживаться до 24 октября 2025 года.
Ранее минимальными системными требованиями Windows 11 называли следующие:
- Процессор: 64-разрядный, двухъядерный, 1 ГГц.
- Оперативная память: 4 ГБ.
- Хранилище 64 ГБ.
- Дисплей: 9 дюймов, 1366 × 768 пикселей.
- Графика: совместимая с DirectX 12 драйверы WDDM 2.x.
- Безопасность: UEFI, Secure Boot и TPM 2.0.
Напоминаем:
Ранее компания Microsoft анонсировала дату выхода Windows 11 – с 5 октября компьютеры смогут бесплатно обновить свою операционную систему.
Компания Microsoft представила новую номерную версию своей операционной системы Windows 11.
Windows 11, в частности, получит новое меню "Пуск" и панель задач, расположенные по центру экрана, редизайн окон с закруглениями, тенями и анимациями, панель с виджетами, обновленный Microsoft Store с поддержкой Android-приложений, интеграцию с Teams и другие изменения.
Экономическая правда
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