Китай просит банки финансировать угольные компании из-за энергокризиса

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Китай поручил банкам увеличить финансирование угольных и тепловых компаний для преодоления энергетического кризиса.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Комиссию по регулированию банков и страхования Китая.

Банки должны приоритизировать кредитование этих отраслей, в частности шахт и генерирующих компаний. Это поможет увеличить производство электроэнергии и добычу угля.

Для того, чтобы поддержать ценовую стабильность, банковские займы запрещено использовать для спекуляций с углем, стали и других металлов. Деньги нельзя инвестировать в соответствующие контракты, заявил регулятор.

Что привело к кризису в Китае читайте в статье ЭП: Китай на грани катастрофы из-за нехватки угля, простаивают тысячи предприятий. На что это может повлиять?

Напоминаем:

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля – это привело к росту цен в высоких уровней с 2008 года до более чем 200 долларов за тонну.

Китай столкнулся с энергетическим кризисом: из-за нехватки электроэнергии в северных районах происходят отключения, а предприятия, в частности поставщики Apple и Tesla, временно прекращают производство.

Экономическая правда