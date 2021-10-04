Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского

фото: эльдара Сарахмана, УП

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

Источник: "Слидство.Инфо" со ссылкой на свой фильм-расследование "Оффшор 95"

Детали: Как говорится в расследовании, более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 миллионов оффшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.

Во время работы над проектом журналисты "Слидства.Инфо" нашли подтверждение информации, опубликованной во время президентской гонки весной 2019 года – схемы, по которой оффшорные фирмы Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Достоверность приведенной в документах Pandora Papers и в схеме информации подтвердили источники "Слидства.Инфо".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году "кварталовцы" зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp.

Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" - сценариста и режиссера продуктов студии Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее владельцем был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" - документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Издание отмечает, что трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть, фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.

Как выяснили журналисты из документов Pandora Papers, 40 миллионов долларов формально были уплачены в качестве взноса в уставный капитал.

В то же время оффшорные компании, которые вероятно перечисляли средства "кварталовцам", подозревают в отмывании миллиардов с "Приватбанка", совладельцем которого ранее был Коломойский.

Кроме того, по данным источников "Слидства.Инфо", перевод денег происходил через кипрский филиал "Приватбанка" - тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке. То есть оффшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

"Слидство.Инфо" пыталось получить комментарии от всех фигурантов этой истории. На вопрос журналистов ответил только Борис Шефир, брат первого помощника президента Сергея Шефира. В отличие от своих партнеров, он в политику не пошел, и сейчас является владельцем существенной части оффшорного бизнеса "кварталовцев".

На вопрос, зачем "Кварталу 95" оффшоры, он ответил: "Это вы задайте нашим законодателям (вопросы - ред.), которые такую ​​ситуация создали, что постоянно бизнес под угрозой бандитов, которые приходят к власти. В то время это было очень важно - защитить свои интересы".

Шефир также добавил, что начал закрывать оффшорную часть бизнеса. На уточняющий вопрос он не ответил.

Также журналисты пытались получить позицию Зеленского отношении миллионов от Коломойского и оффшорных дивидендов. Однако у Зеленского сообщили, что "ответа не будет".

Что предшествовало: Показ расследования о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньгах олигарха Игоря Коломойского "Офшор 95" почти сорвался в воскресенье после звонка с угрозами, который поступил в КМДА. Звонивший заявил, что он из СБУ.

В СБУ отрицают причастность своих сотрудников к давлению на работников КГГА.

Украинская правда