На Ровенской АЭС разгерметизировалась труба: загорелся водород

ФОТО: FB РОВЕНСКОЙ АЭС

На территории Ровенской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций, МВД

Дословно: "26 октября в 15:03 в г.Вараш на территории Ровенской АЭС на открытой территории возле блока № 3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения".

Детали: Сообщается, что персонал станции перекрыл трубопровод. Жертв и пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы.

В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Украинская правда