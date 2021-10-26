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На Ровенской АЭС разгерметизировалась труба: загорелся водород

Вторник, 26 октября 2021, 17:55
 
ФОТО: FB РОВЕНСКОЙ АЭС

На территории Ровенской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода.

Источник: Государственная служба чрезвычайных ситуаций, МВД

Дословно: "26 октября в 15:03 в г.Вараш на территории Ровенской АЭС на открытой территории возле блока № 3 (находится на планово-предупредительном ремонте) произошла разгерметизация водородного трубопровода (диам. 50 мм) и вспышка водорода без дальнейшего горения".

Детали: Сообщается, что персонал станции перекрыл трубопровод. Жертв и пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы.

В настоящее время станция работает в штатном режиме.

Украинская правда

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АЭС

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