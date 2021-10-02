Шмыгаль представил народным депутатам обновленную программу правительства

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Во время выездного заседания фракции "Слуга народа" Премьер-министр Денис Шмыгаль представил народным депутатам обновленную программу деятельности правительства.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В программу, по его словам, вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов: граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что целью программы является:

- сервис для граждан;

- прогнозируемые источники финансирования

- достижения ожидаемых результатов;

- контроль за исполнением.

Напоминаем:

29 июня ЭП сообщала, что Кабинет Министров разработал новую, уже третью Программу действий до 2024 года - теперь она втрое больше и охватывает цели от инфраструктуры до энергетики, бизнеса и инвестиций.

4 июня 2020 года Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа была остро раскритикована нардепами. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Народные депутаты провалили голосование за обновленную программу деятельности Кабинета министров.

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