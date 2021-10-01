Киев и Стокгольм соединит прямой рейс

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Венгерский лоукостер Wizz Air возвращается на маршрут из Киева в Стокгольм с середины декабря.

Об этом сообщает профильное издание avianews.

Wizz Air с 16 декабря вернется на маршрут между столицами Украины и Швеции. Компания осуществляла по ним рейсы с 2010 года, однако впоследствии закрыла. В 2019 году маршрут также остановил другой лоукостер - ирландский Ryanair.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. В Швеции он садиться в аэропорту Скавста, который является основным для бюджетных авиалиний. Он расположен в 100 км от Стокгольма, поэтому нужно приложить определенные усилия, чтобы добраться до города.

Билеты на автобус с Скавста в столице страны стоят около 20 евро в одну сторону. В то же время билет на рейс из Киева будет стоить еще 25 евро в одну сторону.

Отмечается, что новый рейс восстановит прямое сообщение между Украиной и Швецией, ведь сейчас такие маршруты отсутствуют.

Напоминаем:

Швеция с 26 июля отменяет ограничения для осуществления необязательных, в частности, туристических путешествий для граждан Украины.

Страна признает все вакцины, зарегистрированные в Украине.